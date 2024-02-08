عاجل : حقيبة الخارجية تثير جدل التباين .. مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس عن مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الشرعية الجديدة أقوى انتقاد روسي على العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن . .. لن يتم تدمير قدرات الحوثيين .. تفاصيل بعد رفض عدة دول تمويلها .. السعودية تجدد دعمها لأشهر المنظمات الإنسانية من أجل مواصلة مهامها الإنسانية بفلسطين عيدروس الزُبيدي يلتقي في أبوظبي المبعوث الأممي ويشترط تدابير جادة قبل اي عملية سياسية مع المليشيات الحوثية توكل كرمان تعلن موقفها من تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة وتكشف عن أسباب احترامها له توجيهات طارئة لقيادة الحوثيين لحسم صراع الأجنحة والخلافات .. ومارب برس يكشف تفاصيل ابرز القرارات الحوثية المتعثرة الصين بثقلها الدولي تصل مصر وتدعو من القاهرة لإيقاف إطلاق النار فورا في غزة المبعوث الأممي يصل الإمارات لحشد دور إقليمي للحوار في اليمن وابوظي تفتح ملف أمن المنطقة ومصالح دولها تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع القائم بأعمال السفارة الصينية ما حقيقة تجميد ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عضويتهم بالمجلس احتجاجا على اختيار بن مبارك رئيسا للحكومة
أكدت مصادر سياسية مطلعة بعدن أن مشاورات مكثفة يجريها رئيس الوزراء الجديد الدكتور " أحمد عوض بن مبارك" مع العديد من المكونات السياسية الممثلة بالساحة الوطنية لاختيار أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة , استكمالا للنقاشات التي اجراها يوم امس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الأحزاب السياسية.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مـأرب برس" من الخيارات التي تم التوافق عليها " الحق للأحزاب السياسية في إبقاء الوزراء الذين يمثلونها او تغييرهم بشخصيات اخرى.
وكشفت المصادر لـ"مأرب برس أيضا ان تباينا في الاراء التي طرحت بخصوص منصب وزير الخارجية.
وقالت المصادر ان أطرافا في الحكومة الشرعية تشدد على أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة يجب أن يستند على عدة اعتبارات من ابرزها التوازن في التمثيل بين المحافظات الشمالية والجنوبية دون اغفال معايير التخصص والكفاءة والخبرة التراكمية.
ومن المتوقع ان تدفع التشكيلة الحكومية المرتقبة بكوادر جديدة الى واجهة العمل الحكومي.
ولفتت المصادر الى أن الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيتم خلال الساعات القادمة وبموجب الإجراءت الدستورية المعتمدة .