عاجل : حقيبة الخارجية تثير جدل التباين .. مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس عن مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الشرعية الجديدة

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر سياسية مطلعة بعدن أن مشاورات مكثفة يجريها رئيس الوزراء الجديد الدكتور " أحمد عوض بن مبارك" مع العديد من المكونات السياسية الممثلة بالساحة الوطنية لاختيار أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة , استكمالا للنقاشات التي اجراها يوم امس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الأحزاب السياسية.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مـأرب برس" من الخيارات التي تم التوافق عليها " الحق للأحزاب السياسية في إبقاء الوزراء الذين يمثلونها او تغييرهم بشخصيات اخرى.

وكشفت المصادر لـ"مأرب برس أيضا ان تباينا في الاراء التي طرحت بخصوص منصب وزير الخارجية.

وقالت المصادر ان أطرافا في الحكومة الشرعية تشدد على أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة يجب أن يستند على عدة اعتبارات من ابرزها التوازن في التمثيل بين المحافظات الشمالية والجنوبية دون اغفال معايير التخصص والكفاءة والخبرة التراكمية.

ومن المتوقع ان تدفع التشكيلة الحكومية المرتقبة بكوادر جديدة الى واجهة العمل الحكومي.

ولفتت المصادر الى أن الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيتم خلال الساعات القادمة وبموجب الإجراءت الدستورية المعتمدة .