بعد رفض عدة دول تمويلها .. السعودية تجدد دعمها لأشهر المنظمات الإنسانية من أجل مواصلة مهامها الإنسانية بفلسطين عيدروس الزُبيدي يلتقي في أبوظبي المبعوث الأممي ويشترط تدابير جادة قبل اي عملية سياسية مع المليشيات الحوثية توكل كرمان تعلن موقفها من تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة وتكشف عن أسباب احترامها له توجهات طارئة لقيادة الحوثيين لحسم صراع الأجنحة والخلافات .. ومارب برس يكشف تفاصيل ابرز القرارات الحوثية المتعثرة الصين بثقلها الدولي تصل مصر وتدعو من القاهرة لإيقاف إطلاق النار فورا في غزة المبعوث الأممي يصل الإمارات لحشد دور إقليمي للحوار في اليمن وابوظي تفتح ملف أمن المنطقة ومصالح دولها تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع القائم بأعمال السفارة الصينية ما حقيقة تجميد ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عضويتهم بالمجلس احتجاجا على اختيار بن مبارك رئيسا للحكومة التوقيت والقنوات الناقلة للديربي الكبير بين الهلال والنصر مأرب برس يكشف كواليس مباحثات المبعوث الأممي لليمن مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والطلب الخاص الذي تقدم به لهم
أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه بالمفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على موقف بلاده الداعم للوكالة، للتخفيف من آثار الأزمة التي يشهدها الفلسطينيون.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في الرياض استعراض التعاون بين السعودية ووكالة "الأونروا" وسبل تعزيزه.
هذا وبحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، مع فيليب لازريني، الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.
كما قدم لازريني الشكر للسعودية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوها بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة، متطلعا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
وأعلنت وكالة "الأونروا" في وقت سابق، أنها قد تضطر إلى وقف نشاطاتها في قطاع غزة حتى نهاية فبراير الجاري "إذا ظل التمويل معلقا"