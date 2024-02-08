بعد رفض عدة دول تمويلها .. السعودية تجدد دعمها لأشهر المنظمات الإنسانية من أجل مواصلة مهامها الإنسانية بفلسطين

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه بالمفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على موقف بلاده الداعم للوكالة، للتخفيف من آثار الأزمة التي يشهدها الفلسطينيون.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في الرياض استعراض التعاون بين السعودية ووكالة "الأونروا" وسبل تعزيزه.

هذا وبحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، مع فيليب لازريني، الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.

كما قدم لازريني الشكر للسعودية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوها بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة، متطلعا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

وأعلنت وكالة "الأونروا" في وقت سابق، أنها قد تضطر إلى وقف نشاطاتها في قطاع غزة حتى نهاية فبراير الجاري "إذا ظل التمويل معلقا"