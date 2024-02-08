بعد رفض عدة دول تمويلها .. السعودية تجدد دعمها لأشهر المنظمات الإنسانية من أجل مواصلة مهامها الإنسانية بفلسطين عيدروس الزُبيدي يلتقي في أبوظبي المبعوث الأممي ويشترط تدابير جادة قبل اي عملية سياسية مع المليشيات الحوثية توكل كرمان تعلن موقفها من تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة وتكشف عن أسباب احترامها له توجهات طارئة لقيادة الحوثيين لحسم صراع الأجنحة والخلافات .. ومارب برس يكشف تفاصيل ابرز القرارات الحوثية المتعثرة الصين بثقلها الدولي تصل مصر وتدعو من القاهرة لإيقاف إطلاق النار فورا في غزة المبعوث الأممي يصل الإمارات لحشد دور إقليمي للحوار في اليمن وابوظي تفتح ملف أمن المنطقة ومصالح دولها تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع القائم بأعمال السفارة الصينية ما حقيقة تجميد ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عضويتهم بالمجلس احتجاجا على اختيار بن مبارك رئيسا للحكومة التوقيت والقنوات الناقلة للديربي الكبير بين الهلال والنصر مأرب برس يكشف كواليس مباحثات المبعوث الأممي لليمن مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والطلب الخاص الذي تقدم به لهم
التقى اليوم السبت المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بنائب الرئيس بمجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي في أبوظبي .
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان صحفي تابعة مأرب برس انه ناقش مع عيدروس سبل تخفيف التوترات في اليمن واستمرار الجهود نحو وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي عبر صفحته على منصة أكس " رصدها محرر مارب برس " انه شدد خلال لقائه بالمبعوث الأممي على أهمية توفير ظروف ملائمة لبدء عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، يسبقها تدابير جادة لوقف الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلد.
وأضاف انه ناقش معه سبل احياء العملية السياسية ومواصلة الجهود لإحلال السلام في بلادنا.