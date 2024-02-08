عيدروس الزُبيدي يلتقي في أبوظبي المبعوث الأممي ويشترط تدابير جادة قبل اي عملية سياسية مع المليشيات الحوثية

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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التقى اليوم السبت المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بنائب الرئيس بمجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي في أبوظبي .

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان صحفي تابعة مأرب برس انه ناقش مع عيدروس سبل تخفيف التوترات في اليمن واستمرار الجهود نحو وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي عبر صفحته على منصة أكس " رصدها محرر مارب برس " انه شدد خلال لقائه بالمبعوث الأممي على أهمية توفير ظروف ملائمة لبدء عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، يسبقها تدابير جادة لوقف الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلد.

وأضاف انه ناقش معه سبل احياء العملية السياسية ومواصلة الجهود لإحلال السلام في بلادنا.