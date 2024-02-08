توكل كرمان تعلن موقفها من تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة وتكشف عن أسباب احترامها له

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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في اول تعليق لها على تعيين د احمد بن مبارك رئيسا للحكومة قالت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان

" على الصعبد الشخصي تربطني به صداقة واحترام متبادل، لكن لا اخضع موقفي من شاغلى المسؤوليات العامة لعلاقتي الشخصية بهم، بل وفقاً لادائهم ومدى نزاهتهم من اساءة استغلال السلطة،

وكشفت توكل كرمان في بوست لها على منصة الفيسبوك رصده محرر "مأرب برس"

ان " مرد الاحترام يعود إلى شيئين أساسيين "

كان أول من اعتقله تحالف الحوثي والمخلوع حين اجتياحهم العاصمة صنعاء،

كما أنه كان مخلصا للرئيس هادي حتى آخر لحظة،".

وأضافت " لست هنا أبدي ترويجا أو تسويقا أو مراهنة مبكرة على رئيس الحكومة الجديد ، بقدر ما أدعوه إلى أداء مغاير (... طريقة سلفة...) وكل ما أقوله في هذا الصدد سننتظر ونحكم.