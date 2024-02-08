توجهات طارئة لقيادة الحوثيين لحسم صراع الأجنحة والخلافات .. ومارب برس يكشف تفاصيل ابرز القرارات الحوثية المتعثرة

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات طارئة لقيادة جماعة الحوثي لإصدار قرار بتكليف احدى الشخصيات الموالية بتشكيل حكومة انقلابية جديدة وحسم الجدل والخلافات المتصاعدة بين الأجنحة الحوثية التي لاتزال قائمة وتسببت في ارجاء اعلان تشكيل تلك الحكومة عدة مرات.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن الإعلان عن اختيار رئيس جديد للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا هو من تسبب في دفع قيادة الحوثيين لحسم القرار المتعلق بالتسريع بإعلان تشكيل حكومة جديدة وحسم الخلافات المثارة حول هوية المرشح لرئاسة الأخيرة.
ولفتت المصادر الى أن هناك خيارات محدودة أمام قيادة الحوثيين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الانقلابية الجديدة ومن ضمن هذه الخيارات إعادة تكليف رئيس الحكومة المقالة الدكتور " عبد العزيز بن حبتور" بتشكيل الحكومة القادمة أو اختيار احدى الشخصيات الموالية لزعيم الجماعة والمحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي امتنع عن تقديم مرشح لهذا المنصب خلال الفترة الماضية أو ترشيح شخصية جنوبية موالية حيث يتصدر اسم " خالد باراس" رئيس ما يسمي بـ" مكون الحراك الجنوبي" المتحالف مع الحوثيين قائمة المرشحين لهذا المنصب .