عاجل ؛ المبعوث الأممي يصل الإمارات لحشد دور إقليمي للحوار في اليمن وابوظي تفتح ملف أمن المنطقة ومصالح دولها

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وصل اليوم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الى الإمارات العربية المتحدة والتقى بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة الإماراتي خليفة المرر.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي تابعه مارب برس ان لقائه بوزير الدولة الإماراتية جاء
لبحث أهمية الدور الإقليمي في توفير بيئة مواتية للحوار البناء في اليمن.
وعلى ذات الصعيد قالت وكالة وام الإماراتية
ان قرقاش التقى بهانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
وأكد قرقاش خلال اللقاء على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، عبر الدكتور أنور محمد قرقاش عن القلق البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.