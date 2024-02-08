تفاصيل لقاء وزير الدفاع مع القائم بأعمال السفارة الصينية

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أطلع اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، على مستجدات الأحداث في ظل تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال وإقلاقها الأمن الإقليمي والعالمي من خلال استهدافها للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لافتا إلى نكث المليشيا بالعهود والمواثيق والقوانين المحلية والدولية والعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
جاء هذا خلال لقاء جمع وزير الدفاع مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن
وبحث معه تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.