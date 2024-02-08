ما حقيقة تجميد ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عضويتهم بالمجلس احتجاجا على اختيار بن مبارك رئيسا للحكومة

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت مصادر سياسية بعدن ما تردد عن تجميد ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عضويتهم في المجلس احتجاجا على اختيار الدكتور " أحمد عوض بن مبارك" لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة .

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن ما تداولته العديد من وسائل الاعلام المحلية والخارجية حول تجميد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء "عيدروس الزُبيدي" والعميد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) واللواء فرج سالمين البحسني، عضويتهم في مجلس القيادة الرئاسي احتجاجا على اختيار الدكتور " أحمد عوض بن مبارك" لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة لا أساس له من الصحة ولا يزيد عن كونه مجرد تسريبات تفتقد للدقة .

وأشارت المصادر الى ان اختيار المرشح لرئاسة الحكومة القادمة تم بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولم يعلن أيا منهم عن مواقف من قبيل تجميد العضوية أو رفض المرشح لمنصب رئيس الوزراء .

وكان بعض وسائل الاعلام تداولت تصريحات منسوبة لمدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية رئيس منتدى باريس الاقتصادي الدكتور " جمال العواضي" تحدث فيها عن تجميد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي والعميد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) واللواء فرج سالمين البحسني، عضويتهم في مجلس القيادة الرئاسي احتجاجا على اختيار " بن مبارك" رئيسا للحكومة الشرعية القادمة.