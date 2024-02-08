التوقيت والقنوات الناقلة للديربي الكبير بين الهلال والنصر مأرب برس يكشف كواليس مباحثات المبعوث الأممي لليمن مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والطلب الخاص الذي تقدم به لهم لماذا يلقب منتخب الأردن بـ ''النشامى''؟ حراك جديد لحل سياسي في اليمن ووزير الدفاع السعودي يشير إلى ''خارطة الطريق'' من قصر معاشيق.. الرئيس العليمي يضع أمام بن مبارك أولويات عاجلة يجب تنفيذها أبرزها دفع المرتبات والإهتمام بالعاصمة عدن واشنطن تعلن عجزها عن ضمان سلامة السفن في البحر الأحمر هكذا أقصت قطر إيران وضربت موعدا ناريا مع الأردن في النهائي كيف يمكن تدمير دولة مزدهرة في حرب 4 أشهر ..حرب حماس والجيش الذي لا يقهر تعرف إلى القيادي البارز في الحشد الشعبي الذي اغتالته أمريكا في العراق باكستان تنتخب اليوم على وقع الإرهاب والانقسامات
يتنافس الهلال والنصر على لقب كأس موسم الرياض عندما يلتقيان في آخر مواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا.
وتترقّب الجماهير السعودية الديربي بحماس كبير وسط أجواء موسم الرياض الاحتفالية.
ويمكنكم مشاهدة مواجهة الهلال والنصر على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة mbc اليوم الخميس على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكّة المكرّمة.
وفاز الهلال على انتر ميامي بقيادة ميسي 4-3 اما النصر فدك شباك النادي الامريكي بسداسية دون رد.