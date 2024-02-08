التوقيت والقنوات الناقلة للديربي الكبير بين الهلال والنصر

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يتنافس الهلال والنصر على لقب كأس موسم الرياض عندما يلتقيان في آخر مواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا.

وتترقّب الجماهير السعودية الديربي بحماس كبير وسط أجواء موسم الرياض الاحتفالية.

ويمكنكم مشاهدة مواجهة الهلال والنصر على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة mbc اليوم الخميس على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكّة المكرّمة.

وفاز الهلال على انتر ميامي بقيادة ميسي 4-3 اما النصر فدك شباك النادي الامريكي بسداسية دون رد.