مأرب برس يكشف كواليس مباحثات المبعوث الأممي لليمن مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والطلب الخاص الذي تقدم به لهم

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن طبيعة المداولات التي اجراها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن " هانس غروندبرغ "أمس مع سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في الرياض .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن المبعوث الأممي لليمن اطلع سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية على نتائج زيارته الأخيرة الى العاصمة الإيرانية "طهران" ومباحثاته مع المسئولين الإيرانيين وبخاصة وزير الخارجية الإيراني مشيرا الى أن هذه المباحثات تركزت حول خارطة الأوضاع المتصاعدة في اليمن جراء تصعيد الحوثيين المستمر في البحر الأحمر واتجاههم مؤخرا الى اشعال المواجهات في عدة جبهات داخلية وهو مافرض تعقيدات إضافية على المساعي الهادفة الى استعادة التهدئة النسبية لتوفير أجواء مواتية لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية .

واوضحت المصادر الى أن " غروندبرغ" عبر لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن عدم ارتياحه للنتائج التي خلصت اليها مباحثات مع المسئولين الإيرانيين وأن هناك إصرار من قبل "طهران" على تبرير تصعيد الحوثيين وربطه باستمرار الحرب الإسرائيلية في غزة دون التوقف على تداعيات هجمات الميلشيا على مصالح الكثير من الدول التي لاعلاقة لها بإسرائيل الى جانب التسويف فيما يتعلق بضرورة التزام إيران بوقف تزويد الحوثيين بالأسلحة النوعية لمهاجمة السفن التجارية .

وبحسب المصادر فإن المبعوث الأممي لليمن طالب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة الاسهام بشكل اكثر فاعلية في دعم المساعي الهادفة الى استئناف العملية السياسية في اليمن والدفع صوب خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر وتشجيع الأطراف اليمنية ومن ضمنهم الحوثيين على العودة الى مربع التهدئة محذرا من تداعيات تجدد اشتعال الحرب الداخلية في اليمن على الأوضاع الإنسانية في البلاد واهمية دفع المسار السياسي المتعثر للتوصل لتسوية للأزمة اليمنية .