من قصر معاشيق.. الرئيس العليمي يضع أمام بن مبارك أولويات عاجلة يجب تنفيذها أبرزها دفع المرتبات والإهتمام بالعاصمة عدن

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، رئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك امام اولويات عاجلة ينبغي ان تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات.

وأدى اليمين الدستورية اليوم الخميس أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، الدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، بعد ساعات من وصولهما عدن.

وشدد الرئيس على اولوية معالجة الملف الاقتصادي، والاوضاع المعيشية، مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، واعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.

و حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء على اهمية انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم اولا بأول في مختلف المجالات.

وعقب اداء اليمين الدستورية هنأ الرئيس، رئيس الوزراء الجديد بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، كما اثنى على الجهود المقدرة لسلفه الدكتور معين عبدالملك سعيد خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته برئيس واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات، وحشد كافة الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

واكد التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام والتنمية.