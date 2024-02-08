حراك جديد لحل سياسي في اليمن ووزير الدفاع السعودي يشير إلى ''خارطة الطريق'' من قصر معاشيق.. الرئيس العليمي يضع أمام بن مبارك أولويات عاجلة يجب تنفيذها أبرزها دفع المرتبات والإهتمام بالعاصمة عدن واشنطن تعلن عجزها عن ضمان سلامة السفن في البحر الأحمر هكذا أقصت قطر إيران وضربت موعدا ناريا مع الأردن في النهائي كيف يمكن تدمير دولة مزدهرة في حرب 4 أشهر ..حرب حماس والجيش الذي لا يقهر تعرف إلى القيادي البارز في الحشد الشعبي الذي اغتالته أمريكا في العراق باكستان تنتخب اليوم على وقع الإرهاب والانقسامات قطر تقترب من إعادة الحلم الآسيوي بثلاثية نارية في معركة دور الأربعة مقتل قيادي بارز في ضربة أميركية في العراق للمليشيات الإيرانية قناة الحرة الأمريكية تناقش لماذا تم تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء في اليمن
أعلنت اشنطن عجزها عن ضمان سلامة كل السفن في البحر الأحمر، مع تصاعد هجمات الحوثيين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" للشحن فينسنت كليرك أن البحرية الأمريكية أبلغت الشركة أنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة ملاحة كل السفن في البحر الأحمر.
ومع إعلان الشركة تراجع أرباحها بنسبة 87% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، قال كليرك إن "الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين".
وقد تراجعت أسهم "ميرسك" بنحو 13 بالمئة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلنت عن أرباح جاءت دون التوقعات في الربع الرابع، وقالت إنها تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024 وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات.
وقالت الشركة في بيان "لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه، إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل".
وقررت شركة "ميرسك" وشركات الشحن الأخرى إعادة توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، مما يجعلها تسلك الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وسط استهدف الحوثيون للسفن المتجهة إلى إسرائيل.
وسبق أن حذرت جماعة الحوثي، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل. ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وبسبب ذلك، قرر عدد من شركات الشحن العالمية تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر.
وقال الحوثيون مرارا، أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وانهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.
ومنذ منتصف يناير الماضي، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، واصفة إياها بـ"الرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".