هكذا أقصت قطر إيران وضربت موعدا ناريا مع الأردن في النهائي

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تأهلت قطر حاملة اللقب إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها 3-2 على إيران في مباراة مثيرة باستاد الثمامة في الدوحة امس الأربعاء.

ومنح سردار أزمون بداية مثالية لإيران عندما استفاد من خطأ دفاعي ليهز الشباك بضربة خلفية قبل اكتمال أربع دقائق.

وأدرك جاسم جابر التعادل لقطر بتسديدة اصطدمت في سعيد عزت الله ومرت من فوق الحارس علي رضا بيرانفاند في الدقيقة 17، وهو أول هدف يسجله لاعب غير عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس لصاحبة الضيافة في البطولة.

وأكمل عفيف انتفاضة قطر في الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيد قبل دقيقتين من الاستراحة.

وأعاد علي رضا جهانبخش المباراة إلى نقطة البداية عندما هز الشباك من ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها بعد ست دقائق من الاستراحة.

وخطف المعز علي بطاقة التأهل لقطر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل ثماني دقائق من النهاية، ليواصل منتخب بلاده مشواره نحو أن يكون أول فريق يدافع عن اللقب منذ اليابان في 2004.

وطُرد شجاع خليل زادة مدافع إيران بعدما منع انفراد عفيف بالمرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وصعدت قطر لمواجهة الأردن يوم السبت القادم في استاد لوسيل في نهائي عربي خالص للمرة الثالثة في تاريخ البطولة بعد 1996 عندما انتصرت السعودية على الإمارات بركلات الترجيح، و2007 حيث نال العراق لقبه الأول بتغلبه على السعودية.