باكستان تنتخب اليوم على وقع الإرهاب والانقسامات

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

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يتجه الباكستانيون إلى مكاتب الاقتراع اليوم للتصويت في انتخابات عامة، غداة انفجارين إرهابيين، وعلى خلفية انقسامات سياسية حادّة.

وقال مسؤولون محليون، أمس الأربعاء، إن الانفجارين وقعا بالقرب من مكتبي مرشحين بالانتخابات في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة العشرات، وأثار مخاوف حيال أمن الانتخابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وإلى جانب المخاوف الأمنية، تتصدّر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان اهتمامات الناخبين، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ومن سجنه، وجّه عمران خان رسالة لأنصاره، أمس، دعاهم من خلالها إلى الانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت.

ومع سجن عمران خان ورفض مفوضية أوراق العشرات من مرشحي حزبه، أصبح المجال مفتوحاً أمام «حزب الرابطة الإسلامية» بزعامة نواز شريف للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وقيادة البلاد للمرة الرابعة