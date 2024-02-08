قطر تقترب من إعادة الحلم الآسيوي بثلاثية نارية في معركة دور الأربعة

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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باتت قطر على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها، بعد فوزها 3-2 على إيران في قبل النهائي في استاد الثمامة اليوم الأربعاء.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفا وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

المعز سعيد بهدفه في إيران (أ.ب) ويلتقي المنتخب القطري في النهائي، المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

جماهير قطر احتفلت بالتأهل للنهائي الآسيوي (أ.ب) وجاء الشوط الأول مثيرا ومتوازنا بشكل كبير بين الفريقين، ونجحت إيران في التقدم مبكرا، لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين، كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

حسرة إيرانية بعد ثلاثية قطر (رويترز) وتعادلت إيران مبكرا في الشوط الثاني بركلة جزاء، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه، وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في عدة مناسبات.

ورغم التفوق الإيراني هجوميا خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة، بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية