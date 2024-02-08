المدير التنفيذي لمشروع حديقة جرين سيتي “صالح السقاف” لـ“مأرب برس”: المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية بمأرب ويضم عدة أقسام

الخميس 08 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قال المدير التنفيذي لمشروع حديقة “جرين سيتي” التي تم افتتاحها، اليوم الأربعاء في مدينة مأرب “صالح السقاف”، إن مشروع حديقة جرين سيتي من أكبر المشاريع التي تم انجازها في مدينة مأرب.

وأضاف السقاف في تصريح لـ“مأرب برس”، أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة، وأكبر مشروع ترفيهي في المحافظات الشرقية.

ولفت إلى أن مشروع الحديقة يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ22700م2، ولطبيعة طبوغرافيا مكان المشروع فقد تم عمله على مستويات مختلفة في الارتفاع ليمثل كل مستوى كتلة مستقلة بأنشطة مختلفة.

وذكر أن الحديقة تضم عدة مشاريع داخلية ضمن إطار المشروع العام، فإضافة إلى الألعاب هناك المسرح السبئي المفتوح، والذي يتسع لما يقار 700 شخص، والذي يعتبر الوحيد والفريد من نوعه في البلد.

وأضاف: "يتضمن المشروع أيضا شلال رئيسي، ومسرح الطفل وغرف القصب التهامية، والمسطحات الخضراء والتي غطت كثير من مساحات الحديقة".

وأشار “صالح السقاف”، إلى أن المشروع وفر أثناء فترة الانشاء مايقارب من الفين فرصة عمل، طيلة فترة التنفيذ التي استمرت منذ أبريل من العام 2020م وحتى مطلع العام الحالي 2024م قبل البدء بتحضيرات الافتتاح.

ونوه إلى عدد من الصعوبات التي قال إنها واجهتهم في تنفيذ المشروع، كجائحة كورونا حيث أن أغلب المواد المطلربة تم استيرادها من خارج البلد، بالإضافة لصلابة المنطقة، ونوعية الصخور شديدة الصلابة والتي تمثل صخور القاعدة، حد قوله.

وتابع: "من الصعوبات التي واجهتنا، أن فترة إنشاء المشروع تزامنت مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثيين، وكان الوضع الأمني يلقي بظلاله على تنفيذ المشروع".

وفي وقت سابق اليوم، افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، حديقة جرين سيتي بمدينة مأرب، التابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية الوطنية بكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف دولار.

وتتوزع الحديقة على سبعة أقسام، تشمل قسم الألعاب ويضم (50) لعبة ترفيهية مختلفة، وقسم للألعاب المجانية، وقسم للألعاب الالكترونية، وقسم للمسطحات الخضراء واستراحة العوائل، وقسم للمحلات التجارية والخدمات الخاصة باحتياجات الزوار، بالإضافة إلى قسم خاص بالمسرح السبئي.

وتمثل حديقة جرين سيتي واحداً من المتنفسات المهمة لسكان المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها المحافظة.