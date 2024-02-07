الجيش الأميركي يتحدث عن هجوم حوثي بـ 6 صواريخ على سفينتين بالقرب من اليمن

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 354

قال الجيش الأمريكي ، اليوم (الأربعاء)، إن الحوثيين أطلقوا أمس ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع «ستار ناسيا» أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وقالت إن المدمرة الأميركية لابون كانت موجودة قرب «ستار ناسيا» وأسقطت أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون .

وتابعت أن صواريخ الحوثيين الثلاثة الأخرى استهدفت السفينة «مورنينغ تايد» وسقطت قربها دون أضرار.