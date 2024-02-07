ما أبرز التحديات أمام رئيس الحكومة الجديد .. هل سيحظى بن مبارك بدعم خليجي؟.. تقرير الجيش الأميركي يتحدث عن هجوم حوثي بـ 6 صواريخ على سفينتين بالقرب من اليمن إعلام صهيوني: السنوار يلعب بنا جميعا ولن يستسلم مجلة فورين أفيرز الأمريكية تفضح سياسة بايدن في التعامل مع الحوثيين المبعوث الأممي يصل الرياض ويستقبل السفير السعودي وسفراء الدول 5 دائمة العضوية ويتمسك بالحوثيين كشركاء سياسيين رغم تصنيفهم كإرهابيين خلال لقائه مع مبعوث واشنطن.. الرئيس العليمي يضع بندا رئيساً للقبول بالمفاوضات مع الحوثي الإدارة الأمريكية تبلغ للحكومة اليمنية عن تحركاتها لحد هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية ينشر مأرب برس تفاصيله.. أول حكم قبلي في اليمن بخصوص جرائم النشر الإلكتروني والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي مأرب برس ينشر النص الكامل لرد حماس على عرض الصفقة التي قُدِّمت لها بعد اجتماع باريس الدوحة : بادي يرأس وفد اليمن في المنتدى العربي
قال الجيش الأمريكي ، اليوم (الأربعاء)، إن الحوثيين أطلقوا أمس ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع «ستار ناسيا» أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
وقالت إن المدمرة الأميركية لابون كانت موجودة قرب «ستار ناسيا» وأسقطت أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون .
وتابعت أن صواريخ الحوثيين الثلاثة الأخرى استهدفت السفينة «مورنينغ تايد» وسقطت قربها دون أضرار.