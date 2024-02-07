عاجل: المبعوث الأممي يصل الرياض ويستقبل السفير السعودي وسفراء الدول 5 دائمة العضوية ويتمسك بالحوثيين كشركاء سياسيين رغم تصنيفهم كإرهابيين

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أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ انه زار اليوم السبت العاصمة السعودية الرياض والتقى بعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين.
وأضاف بيان نشره مكتب المبعوث الاممي على منصة اكس رصده مأرب برس " أن المبعوث هانس غروندبرغ التقى بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر ، وكذلك سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكشف بيان مكتب المبعوث الأممي عن اصرار اممي للحفاظ على المليشيات الحوثية واشاركها في العملية السياسية القادمة رغم تصنيفها من الإدارة الأمريكية بانها ضمن الجماعية الإرهابية.
كما ناقش المبعوث الأممي مع السفير السعودي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية "استئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة في اليمن .
وقال البيان ان الاجتماعات تناولت الحاجة إلى خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، واستمرار ضبط النفس داخل اليمن،.
كما بحث مع كل الأطراف سبل دعم التقدم نحو وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية،