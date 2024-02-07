عاجل: الإدارة الأمريكية تبلغ للحكومة اليمنية عن تحركاتها لحد هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أبلغ مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندر كينغ، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فايجن ،رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء "الجهود التي تقوم بها الإدارة الأمريكية للتخفيف من التوترات الإقليمية بما في ذلك وضع حد لهجمات المليشيات الحوثية التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرقل إحراز التقدم في عملية السلام في اليمن.

جاء هذا خلال عقده رئيس الوزراء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندر كينغ، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فايجن.

كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي، وآفاق السلام على ضوء التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات، وكذا تزايد الأعمال الإرهابية التي تهدد بها الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، إدانة اليمن لاستمرار العدوان الوحشي غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي راح ضحيته الآف الشهداء والجرحى..

داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على مضاعفة الجهود لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عوائق.

وقدّم ليندركينغ وفايجن التهنئة لدولة رئيس الوزراء على تولّيه منصبه وتمنياتهما له بالتوفيق والنجاح، ودعم بلادهما للحكومة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

كما جدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.