الدوحة : بادي يرأس وفد اليمن في المنتدى العربي

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ترأس سعادة السفير راجح بادي سفير اليمن في الدوحة وفد بلادنا في أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية، الذي أقيم اليوم في العاصمة القطرية برعاية رئيس مجلس الوزرراء، وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر.
وبحث المنتدى عدد من القضايا أبرزها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.
كما تناول المنتدى قضايا أخرى بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات العربية.