اشتراطات حوثية غريبة تعود باليمنيين الى زمن الإمامة والإستبداد

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اشترطت مليشيا الحوثي لإطلاق سراح رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين التربوي ابو زيد عبدالقوي الكميم المختطف منذ أربعة أشهر، التزامه بعدم المطالبة بمرتبات المعلمين الموقوفة منذ سبع سنوات، وعدم ممارسته اي نشاط نقابي او حزبي او دستوري او قانوني.

وأدانت نقابة المعلمين اليمنيين واستنكرت بشدة، إصرار مليشيا الحوثية استمرار اعتقالها التعسفي لرئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين ابو زيد الكميم منذ أربعة أشهر.

واعتبرت النقابة في بيان لها -اطلع عليه مأرب برس- ان شروط المليشيات لإطلاق سراح الكميم ، يؤكد أنها تعيش خارج العصر وتعود باليمنيين تحت سيطرتها إلى الزمن الغابر -عهد الإمامة والاستبداد- وهو السلوك الذي مارسته وتمارسه منذ سطوها المسلح على الدولة في عام 2014م.

ونهاية يناير الماضي احتشدت قبائل الحداء ومن معهم وقيادات تربوية، في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين الكميم، المعتقل لدى مليشيات الحوثي منذ أكتوبر 2023 بسبب مطالباته برواتب المعلمين.

النقابة اشارت ايضا في بيانها الى عدم تجاوب المليشيا مع المطالب الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بإطلاق سراح النقابي البارز الأستاذ/ سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة وغيره من النقابيين والمعلمين والتربويين الذين صدرت بحقهم جميعا أوامر بالإعدام.

ودعت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية للضغط على المليشيا لإطلاق المحتجزين وإيقاف تعسفاتها ضد المعلمين تحت سيطرتها وفي سجونها، كما دعت جميع النقابات التربوية بشكل خاص والنقابات المهنية والعمالية بشكل عام إلى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها، والتمسك الحازم بحقوقها الدستورية والقانونية في الحريات النقابية والمدنية والسعي الجاد لرفع الظلم عن الشرائح المهنية والعمالية جراء سطوة المليشيا وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.