مدرب الأردن ''عموته'' يكشف سر الفوز على كوريا.. والملك عبدالله يوجه رسالة لـ ''النشامى''

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموته، أن الفوز الذي حققه منتخب "النشامى" على كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس آسيا جاء بعد دراسة وتخطيط.

وأوضح عموته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، السر الأهم في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، حيث قال: "سر الفوز هو عدم المبالغة في احترام الخصم رغم قوته، احترمنا منافسنا بعض الشيء لكننا منذ البداية انتهجنا أسلوبا هجوميا فاعلا منح لاعبينا الثقة المطلوبة".

وشدد عموته على أن التحضير الذهني كان مثاليا، وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم.

وبين عموته أنه في محاضرة قبل مواجهة كوريا الجنوبية أكد للاعبين على ضرورة الاستمتاع بلعب كرة القدم وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية.

وأكمل: "لعبنا برتم (بإيقاع) المباراة وتحكمنا بسيرها، وفي بعض الأحيان انكمشنا دفاعيا، خاصة بعد التقدم بهدفين".

وهنأ ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، منتخب بلاده لكرة القدم بعد تأهله التاريخي إلى نهائي كأس أسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد امس الثلاثاء.

وكتب الملك الأردني عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

وعاشت الجماهير الأردنية قمة الفرح بهذا الفوز التاريخي الأول الذي يتحقق على كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيه منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا على مدار تاريخه.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل على ملعب "لوسيل" مع الفائز من المواجهة التي ستجمع اليوم الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران.