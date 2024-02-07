متنفس جديد لسكان مأرب.. العرادة يفتتح حديقة ''جرين سيتي''

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 264

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء، حديقة جرين سيتي بمدينة مأرب، التابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية الوطنية، بكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف دولار .

وتمثل الحديقة واحداً من المتنفسات المهمة لسكان المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف في ظل الكثافة السكانية الكبيرة .

وطاف عضو مجلس القيادة اللواء العرادة بالحديقة، واستمع من رئيس مجلس الإدارة محسن عبد القادر الخضر إلى شرح عما تتميز به الحديقة حيث تتوزع على سبعة أقسام، تشمل قسم الألعاب ويضم (50) لعبة ترفيهية مختلفة، وقسم للألعاب المجانية، وقسم للالعاب الالكترونية، وقسم للمسطحات الخضراء واستراحة العوائل، وقسم للمحلات التجارية والخدمات الخاصة باحتياجات الزوار، بالإضافة إلى قسم خاص بالمسرح السبئي ويحتوي على مسرح مفتوح يستوعب أكثر من 600 شخص ومصمم بشكل تراثي بديع، إلى جانب قسم خاص للتطوير والتوسع المستقبلي للحديقة .

ويوجد في مارب نحو 5 مليون مواطن، حيث استقبلت المحافظة منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات اعداد كبيرة من النازحين الذين قصدوها من مختلف المحافظات.

وتشهد المحافظة قفزة تنموية نوعية في الخدمات والبنية التحتية.