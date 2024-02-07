القوات الحكومية توجه ضربة قوية لتنظيم القاعدة جنوب اليمن وتسيطر على أكبر معسكراته

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحكمت القوات الحكومية اليوم الاربعاء سيطرتها على معسكر لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

إدارة أمن محافظة أبين وفي بيان لها أعلنت أن القوات سيطرت على معسكر يتبع تنظيم القاعدة بوادي مطر والذي يمتد بسلسله جبليه شاهقه الى منطقة لحمر بمديرية مودية.

والمعسكر المشار اليه يعتبر من أكبر معسكرات القاعدة في محافظة أبين، وفق البيان.

وقالت: ''إن السيطرة جاءت معارك ضارية استمرت لمدة ثلاث ساعات استشهد خلالها المصور الحربي للقوات عبدالكريم العبادي بانفجار عبوة ناسفة.

وأضافت أن القوات تمكنت من تمشيط المعسكر وتفكيك أكثر من 25 عبوة ناسفة.

وقتل المصور الحربي عبدالكريم العبادي، وعدد من الجنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم بوادي عومران في مديرية مودية.