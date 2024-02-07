مسؤولان في الأمم المتحدة يبدأن مهامهما في اليمن

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 216

قدم كلا من المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جوليان هارنيس، والممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن مارين كايدو مكاي، اوراق اعتمادهما لوزارة الخارجية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتسلم مستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، اليوم الاربعاء، في ديوان الوزارة الخارجية، أوراق اعتماد المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس.

ورحب السفير جمال عوض بالمنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة لدى بلادنا خلفاً لديفيد جريسلي..مبدياً استعداد وزارة الخارجية تقديم المساعدة و التسهيلات الممكنة لنجاحه في مهام عمله..مؤكداً همية دور المنسق المقيم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن والحاجة إلى المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية.

من جانبه، عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة، عن سعادته للعمل منسقاً مقيماً للأمم المتحدة ومنسقاً للشؤون الإنسانية في اليمن.

كما تسلم مستشار وزير الخارجية، أوراق إعتماد الممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن مارين كايدو مكاي.

ورحب السفير جمال عوض بالممثل المقيم الجديد للمفوضية..مشيداً بعلاقات التعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية.

كما اكد حرص الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة للمفوضية، التي تعتبر من أهم المنظمات التي تساهم في دعم الإحتياجات الانسانية الخاصة باللاجئين، والتركيز على المشاريع المستدامة التي تخدم اللاجئين والمجتمع المضيف على حدٍ سواء.

من جانبه أوضح مارين كايدو مكاي، بأن المفوضية ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما فيه خدمة الشعب اليمني واللاجئين، والمساهمة في تقديم المساعدة اللازمة بالنسبة للحلول المستدامة.