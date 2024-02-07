السعودية تضع 3 شروط للتطبيع مع إسرائيل وترد بوضوح على أمريكا

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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واجهت السعودية، امريكا بموقف واضح وثابت من اقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، او ما يعرف بالتطبيع.

و اكدت المملكة العربية السعودية، انها أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

واوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة.

وجدد البيان، دعوة المملكة للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن "تلقت ردا إيجابيا" يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة مناقشات تطبيع العلاقات بينهما.

لكن السعودية أكدت في أكثر من مناسبة أن المملكة لن تطبع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يكن هناك مسار لإقامة دولة فلسطينية".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 4 أشهر، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا.