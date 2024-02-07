بعد الإنجاز التاريخي.. منتخب النشامى ينتظر الفائز من مباراة قطر×إيران

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حقق الأردن امس، الثلاثاء، إنجازاً تاريخياً بتأهّله إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما تغلب، بهدفين نظيفين، على منتخب كوريا الجنوبية في دور نصف النهائي من البطولة المقامة في قطر.
وسجل الهدف الأول اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 53 من الشوط الثاني ليعزز الفارق نجم نادي مونبيلييه الفرنسي، موسى التعمري في الدقيقة 66.
ويواجه منتخب الأردن في النهائي المنتخب الفائز في مباراة قطر وإيران التي تقام اليوم الأربعاء الساعة 6 مساءا بتوقيت مكة.
وتأمل الجماهير العربية بأن يكون نهائي كأس آسيا السبت القادم على استاد لوسيل عربيا خالصا بين الأردن وقطر، وهذا يتطلب تجاوز العنابي القطري، عقبة إيران، في نصف النهائي.