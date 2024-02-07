السعودية تحقق أول هدف 2030 بتخطي 100 مليون سائح

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حققت السعودية مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، حيث تخطى عدد السائحين هذا المستوى خلال العام الماضي، وفق ما أكده وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

وجاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الذي كشف محافظ الصندوق ياسر الرميان في افتتاحه، عن أن القطاع الخاص كان له دور مهم كمستثمر في مشروعات الصندوق وشركات محفظته، وأن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2023 تخطت 96 مليار ريال (35.6 مليار دولار).

وأوضح الخطيب أن الـ100 مليون سائح الذين زاروا المملكة العام الماضي، أنفقوا 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لعام 2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح، واقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و70 مليوناً من خارجها