وقفة تاريخية جديدة.. السعودية: لن نتخلى عن حقوق الفلسطينيين تنفيذاً لقرار محكمة العدل الدولية.. شركات توقف تصدير السلاح لإسرائيل السعودية تحقق أول هدف 2030 بتخطي 100 مليون سائح النواب الأميركي يفشل لأول مرة في إقرار تمويل إسرائيل.. تفاصيل ظهور علامة وكدمات في وجه أحمدي نجاد تثير تساؤلات أول دولة عربية تكسر حاجز الصمت وتعلن عن دعوى ضد إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد من تطبيقات تفضح رسائل واتسآب حال تجاهلها الكشف اتصالات أمريكية غير مباشرة مع الحوثيين وتقديم واشنطن عرضا أخير للميلشيا الخارجية الأمريكية تبتعث مبعوثها الى منطقة الخليج و ليندركينغ يعلن إيران تساعد الحوثيين في تحديد أكثر الأهداف لمهاجمتها بالبحر الأحمر مسؤولون عسكريون إيرانيون يصلون الرياض .. علاقات دافئة في زمن الحرب
حققت السعودية مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، حيث تخطى عدد السائحين هذا المستوى خلال العام الماضي، وفق ما أكده وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.
وجاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الذي كشف محافظ الصندوق ياسر الرميان في افتتاحه، عن أن القطاع الخاص كان له دور مهم كمستثمر في مشروعات الصندوق وشركات محفظته، وأن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2023 تخطت 96 مليار ريال (35.6 مليار دولار).
وأوضح الخطيب أن الـ100 مليون سائح الذين زاروا المملكة العام الماضي، أنفقوا 100 مليار ريال (27 مليار دولار).
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لعام 2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح، واقع 80 مليون سائح من داخل المملكة، و70 مليوناً من خارجها