أول دولة عربية تكسر حاجز الصمت وتعلن عن دعوى ضد إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، تقديم دعوى لدى مكتب المدعي العام

لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد المتورطين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد أنّ الدعوى استندت إلى مجموعة من الوثائق والصور والفيديوهات