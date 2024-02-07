أول دولة عربية تكسر حاجز الصمت وتعلن عن دعوى ضد إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية

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أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، تقديم دعوى لدى مكتب المدعي العام
لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد المتورطين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الاتحاد أنّ الدعوى استندت إلى مجموعة من الوثائق والصور والفيديوهات