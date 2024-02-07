تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد من تطبيقات تفضح رسائل واتسآب حال تجاهلها 07.02

الأربعاء 07 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصدرت شركة أمنية تحذيرا جديدا لمستخدمي "أندرويد" بعد اكتشاف أن العديد من تطبيقات الدردشة في متجر "غوغل بلاي" تحتوي على برامج خبيثة يمكنها سرقة رسائل "واتس آب".

ويمكن للتطبيقات المخالفة تثبيت ما يعرف باسم "حصان طروادة" (RAT)، وهي حالة تسمى VajraSpy، والتي يمكنها البدء في سرقة بياناتك الخاصة. وحدد الباحثون في شركة الأمان ESET نحو 12 تطبيقا تحتوي على كود خبيث، وستة منها متاحة للتنزيل من متجر "غوغل بلاي".

وغالبا ما تكون متخفية في شكل تطبيقات دردشة، وهي: Privee Talk وMeetMe وLet’s Chat وQuick Chat وRafaqat وChit Chat وYoohooTalk وTikTalk وHello Chat وNidus وGlowChat وWave Chat.

وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور، حيث يمكنها فضح رسائل "واتس آب" وSignal الخاصة، والتقاط الصور باستخدام كاميرا هاتفك، أو حتى تسجيل مكالماتك الهاتفية، وفقا لـ ESET.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن التطبيقات تم تنزيلها بشكل أساسي حوالي 1400 مرة في ماليزيا وباكستان والهند.

وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تظل حذرا من تنزيل التطبيقات التي ربما لم تسمع عنها، أو أي تطبيقات من مطوري التطبيقات التي لا تبدو شرعية.

وقال لوكاس ستيفانكو، من شركة ESET، إن قراصنة الإنترنت "ربما استخدموا عملية احتيال مريبة" لدفع الناس إلى تنزيل التطبيق، حيث يتظاهر القراصنة باهتمامات رومانسية ويطلبون تنزيل تطبيق دردشة آخر لمواصلة التواصل