الكشف اتصالات أمريكية غير مباشرة مع الحوثيين وتقديم واشنطن عرضا أخير للميلشيا

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن اتصالات غير مباشرة أجرتها الولايات المتحدة مع جماعة الحوثي عبر الوسيط العماني لتقديم عرض أخير للأخيرة مقابل وقف التصعيد في البحر الأحمر .

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن ثمة معلومات موثوقة عن اتصالات غير مباشرة أجرتها الولايات المتحدة مع جماعة الحوثي عبر الوسيط العماني عرضت من خلاله واشنطن الغاء قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والذي صدر في 17 يناير المنصرم قبل اكتمال الفترة الزمنية المحددة بشهر لبدا سريانه مقابل خفض الميلشيا للتصعيد العسكري في البحر الأحمر والعودة الى مربع التهدئة لإتاحة الأجواء المواتية لاستكمال التوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن .

وأشارت المصادر الى أن هناك مساعي أمريكية طارئة تهدف الى محاولة انعاش مسار التسوية السياسية المتعثر في اليمن من خلال دفع الأطراف اليمنية للتوقيع على أتفاق تمديد الهدنة الإنسانية الذي تم تجميده بسبب تصاعد التطورات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

ولفتت الى أن الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" إلى المنطقة المقررة الأسبوع الجاري تتزامن مع مؤشرات عن قرب التوصل لاتفاق هدنة لأربعة اشهر بين الحكومة الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في غزة وهو ما دفع الخارجية الأمريكية الى إيفاد مبعوثها الخاص لليمن الى المنطقة بهدف اجراء مباحثات مع المسئولين في كل من السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وفي وقت لاحق سلطنة عمان بهدف دفع اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية وحث الأطراف اليمنية على التوقيع عليه الى جانب العمل مع " الشركاء الإقليميين" للولايات المتحدة لخفض التصعيد في البحر الأحمر .

وأشارت المصادر الى أن التحركات الأمريكية الطارئة سواء من خلال بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر أو الزيارة المرتقبة خلال الأسبوع الجاري للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تندرج ضمن مساعي أمريكية لخفض مظاهر التصعيد والتوتر التي بدأت تتصاعد في المنطقة بالتزامن مع ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة الإسرائيلية للقبول بهدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة أربعة اشهر .

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم في بيان لها رصده مأرب برس ان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ سيسافر إلى منطقة الخليج هذا الأسبوع للاجتماع بالشركاء في المنطقة بهدف بحث الحاجة الملحة للتخفيف من التوتّرات الإقليميّة، بما في ذلك وضع حدّ لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتجديد التركيز على تحقيق السلام الدائم للشعب اليمني.