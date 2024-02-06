عاجل : الخارجية الأمريكية تبتعث مبعوثها الى منطقة الخليج و ليندركينغ يعلن إيران تساعد الحوثيين في تحديد أكثر الأهداف لمهاجمتها بالبحر الأحمر

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كشف قبل قليل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ عن جهود دبلوماسية حثيثة تجري للحد من نشاط #الحوثيين في البحر الأحمر
وقال أنه كلما استمرت أزمة البحر الأحمر زاد التهديد أمام جهود تحقيق الاستقرار باليمن
وأكد ان إيران تساعد #الحوثيين في تحديد أكثر الأهداف المربحة لمهاجمتها بالبحر الأحمر
وقال ان هجمات #الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر ليست مقبولة ولا مشروعة
وأوضح ان عدد من االبلدان عبر العالم تأثرت بالهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر
واكد ان الإيرانيين يلعبون دورا سلبيا في المنطقة من خلال تأجيج الصراع
وقال ان ما يفعله الحوثيون يضر بالسلام في #اليمن وسوف يؤدي إلى المزيد من المعاناة
واعتبر سلوك الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر لا يفيد الفلسطينيين بأي حال من الأحوال.
الى ذلك قالت الخارجية الأمريكية ان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ في بيان لها رصده مأرب برس سيسافر إلى منطقة الخليج هذا الأسبوع للاجتماع بالشركاء في المنطقة بهدف بحث الحاجة الملحة للتخفيف من التوتّرات الإقليميّة، بما في ذلك من خلال وضع حدّ لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتجديد التركيز على تحقيق السلام الدائم للشعب اليمني.