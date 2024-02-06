‏مسؤولون عسكريون إيرانيون يصلون الرياض .. علاقات دافئة في زمن الحرب

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شارك مسؤولون عسكريون إيرانيون معرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن العلاقات لا تزال ودية بين البلدين على الرغم من الآثار المترتبة على الحرب بين إسرائيل وحماس في جميع أنحاء المنطقة حسب وصف وكالة
بلومبيرغ.
وذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وفداً من طهران التقى برئيس الأركان العامة السعودي فياض الرويلي خلال الحدث. ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة الأولى من نوعها منذ أن اتفق الخصمان التقليديان على إعادة العلاقات قبل عام تقريبًا.
بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول طبيعة المناقشات، فإن الزيارة هي أحدث علامة على الصداقة بين إيران والمملكة العربية السعودية في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
كما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية التي تديرها الدولة أن الجانبين التقيا في إيران الشهر الماضي واتفقا على إنشاء خط شحن مباشر لتسهيل التجارة.
من جانبها رفعت إيران متطلبات التأشيرة لأكثر من عشرين دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وتعميق العلاقات في مثل هذا الوقت الحرج قد يفسح المجال للتوقف بين حلفاء المملكة العربية السعودية الغربيين - بما في ذلك الولايات المتحدة.
قيام المسؤولين العسكريين الإيرانيين بجولة في معرض الدفاع في الرياض بينما تنخرط الجماعات المسلحة بالوكالة في حرب على جبهات متعددة هو أمر مثير للاهتمام في حد ذاته.
وتتزامن الزيارة أيضًا مع رحلة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بالحرب، من بين مواضيع أخرى.