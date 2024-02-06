وزير الدفاع يبلغ السفير الامريكي الطرق الوحيدة لتأمين البحر الأحمر ويضع شرطان هامان لتأمين ممرات وطرق الملاحة العالمية

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فايجن والملحق العسكري الامريكي ستوارت بيبلس "ان دعم الحكومة الشرعية وقواتها على الارض هو السبيل الأمثل لاستعادة الدولة وتأمين ممرات وطرق الملاحة العالمية،. مشيرا الى الضغوط الدولية على قوات الشرعية لإيقاف تحرير محافظة الحديدة بعد ان كانت قاب قوسين او أدنى من تحريرها.

وشدد الوزير الداعري على ان محاربة الارهاب والقضاء عليه ممثلا بتنظيمات الحوثي والقاعدة وداعش الإرهابية يتطلب دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة واسنادها بشكل فاعل.

وتطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع في البحر الاحمر وخليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية وتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة المستويات.

من جهته اكد السفير الامريكي دعم بلاده للحكومة الشرعية والتعاون في محاربة الإرهاب.