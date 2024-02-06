غطرسة قيادي حوثي تقوده لنهاية مذلة.. مواطن شُجاع ينهي حياة قيادي حوثي بارز رمياً بالرصاص

لقي قيادي حوثي اليوم الاثنين مصرعه وثلاثة آخرين برفقته بنيران مسلحين شرقي محافظة إب .

وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن القيادي الحوثي والمكني بأبو طارق النهمي قائد مايسمى بوحدة التدخل السريع في قوات الامن الخاصة الحوثية بمحافظة إب لقي مصرعه وثلاثة آخرين كانوا برفقته بنيران مسلحين في منطقة الجوازات الواقعة شرقي مدينة إب.

المصادر أوضحت بأن الصريع النهمي قاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء حملة امنية مسلحة للقبض على شخص يدعى صدام الطويل وهو ما تسبب باندلاع مواجهات بين الطرفين نتج عنها مصرع القيادي الحوثي النهمي وثلاثة من مرافقيه ومقتل الطويل وشقيقه.

وافادت المصادر بان المليشيات الانقلابية اقدمت على تفجير منزل الطويل وتسويته بالارض وهو الاسلوب المعتد لدى المليشيات عند تعرضها لأي اذلال او اهانة.