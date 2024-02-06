قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية ترصد تصعيد المليشيات الحوثية باتجاه محافظة مأرب وتتسائل ماذا يعني سيطرة الحوثيين على منابع النفط والغاز ؟ نائب رئيس مجلس الشورى «أبو الغيث» يبارك تعيين «بن مبارك» رئيساً لمجلس الوزراء ويطالب بتعيين وزيرا للخارجية من «إقليم تهامة» العملة اليمنية تستعيد جزءا من قيمتها متأثرة بالإعلان عن رئيس جديد للحكومة ''أسعار الصرف الآن'' برشلونة يخطط للإستغناء عن 5 لاعبين عاجل: أول توجيه رئاسي من مجلس القيادة لرئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك واعضاء حكومته واشنطن تبحث مع الرياض ردع الحوثيين والتوصل لهدنة في غزة أحدث هجوم في البحر الأحمر.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة امريكية واخرى بريطانية توجيهات عاجلة للجنة الأمنية والعسكرية برئاسة العرادة شأن معاقبة العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة مأرب طاقم تحكيم اماراتي لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إنزال جوي أردني هولندي إلى غزة
بارك نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا للدكتور معين عبدالملك، الذي عين مستسارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
واعتبر أبو الغيث هذ القرار الذي وصفه بالمهم "خطوة في مسيرة الإصلاح الإداري والتعافي الإقتصادي وتفعيل وتحسين أداء السلطة التنفيذية في القيام بكامل المهام الوطنية".
وخاطب رئيس الوزراء الجديد بالقول: «من جميل الأقدار أن يكتب الله على يديكم قيادة الحكومة والنهوض بالمهام الوطنية في هذا الظرف الحرج وستتجاوزون كل تحدياته وصعوباته».
وشدد أبو الغيث على ضرورة وضع الملفات الرئيسية في تحسين الوضع العام في الاعتبار وعلى رأسها مكافحة الفساد وتعزيز إيرادات الخزينة العامة وإيقاف تدهور العملة الوطنية وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية وتعزيز فرص السلام وإعادة تفعيل الحياة السياسية في البلاد.
وقال لـ«مأرب برس» إن «الظرف مناسب والفرصة مواتية لإنصاف إقليم تهامة بتمثيله في الحكومة من خلال تعيين وزير للخارجية ووزير للإتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الإقليم».
وتابع: «هذا عرف جرت عليه العادة في تشكيل الحكومات السابقة ما يجعل الأمور حاليا على غير نصابها الصحيح في ظل تغييب وتهميش كلي لأبناء تهامة في الحكومة الحالية منذ تشكيلها بناء على اتفاق الرياض».
وعبر عن ثقته في أن هذه المسألة «ستكون ضمن اهتمامات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة وكافة القوى السياسية لإنجاز خطوة عملية تفضي إلى تعيين وزراء من إقليم تهامة في الحكومة بما يجسد روح الشراكة الوطنية ويعزز التوافق ويحمل دلالات في تساوي جميع أبناء اليمن في الحقوق والواجبات».