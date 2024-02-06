نائب رئيس مجلس الشورى «أبو الغيث» يبارك تعيين «بن مبارك» رئيساً لمجلس الوزراء ويطالب بتعيين وزيرا للخارجية من «إقليم تهامة»

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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بارك نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا للدكتور معين عبدالملك، الذي عين مستسارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

واعتبر أبو الغيث هذ القرار الذي وصفه بالمهم "خطوة في مسيرة الإصلاح الإداري والتعافي الإقتصادي وتفعيل وتحسين أداء السلطة التنفيذية في القيام بكامل المهام الوطنية".

وخاطب رئيس الوزراء الجديد بالقول: «من جميل الأقدار أن يكتب الله على يديكم قيادة الحكومة والنهوض بالمهام الوطنية في هذا الظرف الحرج وستتجاوزون كل تحدياته وصعوباته».

وشدد أبو الغيث على ضرورة وضع الملفات الرئيسية في تحسين الوضع العام في الاعتبار وعلى رأسها مكافحة الفساد وتعزيز إيرادات الخزينة العامة وإيقاف تدهور العملة الوطنية وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية وتعزيز فرص السلام وإعادة تفعيل الحياة السياسية في البلاد.

وقال لـ«مأرب برس» إن «الظرف مناسب والفرصة مواتية لإنصاف إقليم تهامة بتمثيله في الحكومة من خلال تعيين وزير للخارجية ووزير للإتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الإقليم».

وتابع: «هذا عرف جرت عليه العادة في تشكيل الحكومات السابقة ما يجعل الأمور حاليا على غير نصابها الصحيح في ظل تغييب وتهميش كلي لأبناء تهامة في الحكومة الحالية منذ تشكيلها بناء على اتفاق الرياض».

وعبر عن ثقته في أن هذه المسألة «ستكون ضمن اهتمامات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة وكافة القوى السياسية لإنجاز خطوة عملية تفضي إلى تعيين وزراء من إقليم تهامة في الحكومة بما يجسد روح الشراكة الوطنية ويعزز التوافق ويحمل دلالات في تساوي جميع أبناء اليمن في الحقوق والواجبات».