آخر الاخبار

العملة اليمنية تستعيد جزءا من قيمتها متأثرة بالإعلان عن رئيس جديد للحكومة ''أسعار الصرف الآن'' برشلونة يخطط للإستغناء عن 5 لاعبين عاجل: أول توجيه رئاسي من مجلس القيادة لرئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك واعضاء حكومته واشنطن تبحث مع الرياض ردع الحوثيين والتوصل لهدنة في غزة أحدث هجوم في البحر الأحمر.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة امريكية واخرى بريطانية توجيهات عاجلة للجنة الأمنية والعسكرية برئاسة العرادة شأن معاقبة العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة مأرب طاقم تحكيم اماراتي لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إنزال جوي أردني هولندي إلى غزة للمرة الأولى منذ 2016.. وزير خارجية السودان في إيران تعرف على 3 لاعبين عرب في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا

العملة اليمنية تستعيد جزءا من قيمتها متأثرة بالإعلان عن رئيس جديد للحكومة ''أسعار الصرف الآن''

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 147

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 6/02/2024

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1603

بيع الدولار                  1618

شراء السعودي             422

بيع السعودي                426

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                  530

شراء السعودي           140

بيع السعودي               140.50

إقراء أيضاً
عاجل: أول توجيه رئاسي من مجلس القيادة لرئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك وا
واشنطن تبحث مع الرياض ردع الحوثيين والتوصل لهدنة في غزة
أحدث هجوم في البحر الأحمر.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة امريكية واخرى بريطانية
توجيهات عاجلة للجنة الأمنية والعسكرية برئاسة العرادة شأن معاقبة العناصر الخارجة
الاتحاد الأوروبي يعلن عن موعد إطلاق مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين
البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة تخص الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على مواقع ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول