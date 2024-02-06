العملة اليمنية تستعيد جزءا من قيمتها متأثرة بالإعلان عن رئيس جديد للحكومة ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 6/02/2024
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1603
بيع الدولار 1618
شراء السعودي 422
بيع السعودي 426
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50