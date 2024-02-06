عاجل: أول توجيه رئاسي من مجلس القيادة لرئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك واعضاء حكومته

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد مجلس القيادة الرئاسي على اهمية انتظام رئيس واعضاء الحكومة، وكافة قيادات مؤسسات الدولة في العمل من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم اولا بأول في مختلف المجالات، في اول توجيه من مجلس القيادة لرئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك.

وعُين الدكتور أحمد بن مبارك (الذي يشغل منصب وزير الخارجية) خلفاً لمعين عبدالملك الذي يترأس مجلس الوزراء منذ أكتوبر من العام 2018.

واكد مجلس القيادة التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني لارتباطهم بمهام ميدانية.

وبارك الاجتماع للدكتور احمد عوض بن مبارك نيله ثقة المجلس وتعيينه رئيسا جديدا للوزراء، كما اثنى على الجهود المقدرة عاليا للدكتور معين عبدالملك سعيد خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد، وفق وكالة سبأ.

ووقف مجلس القيادة الرئاسي امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، والاستحقاقات التنفيذية المقبلة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنة الجديدة.

واستمع المجلس الى احاطة من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري حول مستجدات الشأن العسكري، ومستوى تنفيذ القرارات والخطط الدفاعية، بما في ذلك ردع تصعيد، المليشيات الحوثية، وتوحيد القيادة والسيطرة لكافة وحدات القوات المسلحة، والتشكيلات العسكرية المنضوية ضمن تحالف الحكومة الشرعية تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وبما يحقق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة.

كما اطلع المجلس على ايجاز بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتهما المدمرة على الامن الغذائي، والسلم الاقليمي والعالمي، واتخذ القرارات والموجهات اللازمة بشأنها.