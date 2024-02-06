واشنطن تبحث مع الرياض ردع الحوثيين والتوصل لهدنة في غزة

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت الخارجية الأمريكية، إن وزيرها أنتوني بلينكن بحث في الرياض الجهود الإقليمية لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فيما يتجه مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط لبحث الملف ذاته.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس الاثنين إلى السعودية، المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط، والتي تهدف اولا لضمان التوصل إلى هدنة في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي خامس زيارة له إلى المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، من المنتظر أن يتوقف بلينكن بعد السعودية في كلٍّ من قطر ومصر وإسرائيل.

وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمرة للحرب، التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على القطاع المحاصر.

ويتوقع بأن يناقش بلينكن مقترح هدنة وُضع خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين في باريس الشهر الماضي.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما تعمل كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق يرسي هدنة في قطاع غزة ويطلق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع، وفلسطينيين من السجون الإسرئيلية.

فيما أشار متحدث أميركي إلى أن بلينكن سيبحث أيضا مع السيسي جهود تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

والوزير الاميركي غادر بوقت سابق اليوم الرياض حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.