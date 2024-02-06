أحدث هجوم في البحر الأحمر.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة امريكية واخرى بريطانية

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلن المتحدث العسكري للحوثيين اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينة أمريكية وأخرى بريطانية

وقال في بيان تابعه مأرب برس : ''استخدمنا صواريخ بحرية مناسبة والإصابة كانت دقيقة ومباشرة ''

واضاف: ''نؤكد استمرار عملياتنا البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة''حد تعبيره.

في ذات السياق أعلنت مؤسسة للأمن البحري، الثلاثاء، أن سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرضت لأضرار طفيفة، إثر هجوم بطائرة بدون طيار حاولت استهدافها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، الذي يسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على مناطق واسعة منه.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية، إن السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، بحسب وكالة فرانس برس.

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن "أمبري" أشارت إلى تعرض السفينة "لأضرار طفيفة على جانبها المقابل لميناء الحديدة"، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

وكان الجيش الأميركي اعلن بوقت سابق الثلاثاء، أن قواته استهدفت زورقين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي (المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية) في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس: "تعرفت القوات الأميركية على الزورقين المسيرين المفخخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما يمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".