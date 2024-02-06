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طاقم تحكيم اماراتي لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقم تحكيم اماراتي,بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن , لادارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية , التي تقام اليوم الثلاثاء على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023.

ويضم الطاقم الدولي للمباراة كلا من، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) حسن المهري (مساعد ثان) عمر آل علي (حكم فيديو).

ويتطلع المنتخب الأردني للتأهل للمباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

ويأمل الأردن في مواصلة كتابة التاريخ خلال هذه النسخة من البطولة التي تعتبر الأفضل له، بعد تأهله للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بفوزه على طاجيكستان بهدف دون رد.

وقبل ذلك نجح في تخطي عقبة نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ثمن النهائي على ملعب خليفة الدولي.

تنطلق المباراة تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

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