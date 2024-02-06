للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إنزال جوي أردني هولندي إلى غزة

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الأردني، الاثنين، تنفيذ إنزالين لمساعدات إغاثية وطبية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هولندا، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الأردني، قال فيه: "استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء اليوم الاثنين إنزالين جويين مشتركين".

وأوضح أن الإنزالين كانا عبر "طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة 77 شمالي قطاع غزة (المستشفى الأردني الأول بغزة)".

وأضاف البيان: "تضم المساعدات التي تم إنزالها موادا إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة".

وتأتي هذه العملية وفق الجيش الأردني، "في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب الهولندي للشعب الفلسطيني".

وتعد هذه العملية بين الجانبين، الثانية في أقل من 24 ساعة، حيث جرى مساء أمس الأحد إنزالين آخرين مشتركين.

وترفع عملية اليوم الاثنين، عدد الإنزالات التي نفذها الأردن مع جهات مختلفة إلى 13 في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفق رصد الأناضول.

ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل فلسطين، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة