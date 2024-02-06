للمرة الأولى منذ 2016.. وزير خارجية السودان في إيران

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في أول زيارة له منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016، التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في طهران يوم (الإثنين) نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين، بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم في شهر أكتوبر الماضي