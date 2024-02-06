تعرف على 3 لاعبين عرب في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 83

ضمت التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا بكرة القدم، 3 لاعبين عرب وهم: عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم.

وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية على منصة "إكس" الأحد، كالتالي: حراسة المرمى: مشعل برشم "قطر".

الدفاع: سيل يونج "كوريا الجنوبية"، لوكاس مينديز "قطر"، عبد الله نصيب "الأردن".

الوسط: محمد محبي "إيران"، هيديماسا موريتا "اليابان"، علي رضا جهانبخهاش "إيران"، أوديلجون حمروبيكوف "أوزبكستان".

الهجوم: كريج جودوين "أستراليا"، سردار آزمون "إيران"، هيونغ مين سون "كوريا الجنوبية".

يذكر أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية