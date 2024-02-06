صدمة جديدة.. مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه مارتينيز

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين أن مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، تعرض لإصابة قوية على مستوى أربطة ركبته.
وقال النادي الإنجليزي في بلاغ "إن مارتينيز تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على وست هام (3-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الدورة 23 من البطولة الإنجليزية".
وأضاف مانشستر يونايتد في بيانه أن مارتينيز، "من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل".
وتابع: "نتمنى جميعًا الشفاء العاجل للاعب الأرجنتيني ونتطلع إلى رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب في وقت لاحق من الموسم".
وكان اللاعب الأرجنتيني البالغ 26 عاما، قد أصيب في قدمه في أيلول / سبتمبر الماضي، قبل أن يعود إلى صفوف فريقه في منتصف كانون الثاني / يناير الماضي، بعد غياب استمر أربعة أشهر