ضربة استباقية من إسبانيا ضد منتخب المغرب

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت شبكة "ريليفو" أن دي لا فوينتي يفكر في استدعاء إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، إلى التجمع المقبل لمنتخب إسبانيا للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبرازيل، وغلق الباب أمام فرصة انضمامه إلى المغرب.

وأضاف التقرير: وضع مدرب إسبانيا لاعب ريال مدريد ضمن قائمته الأولية للمباراتين المقبلتين، إذ سيواجه المنتخب الإسباني كلا من كولومبيا والبرازيل في 22 و26 مارس المقبل، كما أن المدرب دي لا فوينتي سعيد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب ذو الأصول المغربية مع ريال مدريد.

وواصلت الشبكة: رغم اهتمام منتخب المغرب منذ سنوات باللاعب، إلا الجناح البالغ من العمر "24 عاما" يصر على تمثيل إسبانيا، ودي لا فوينتي يعلم ذلك، وأكد ذلك في مؤتمر صحافي بوقت سابق "على حد علمي، إبراهيم دياز يريد اللعب لإسبانيا".

وعلى عكس ما حدث في قوائم إسبانيا السابقة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ينتظر دياز هذه المرة بفارغ الصبر معرفة خطط المدرب، لأنه بات يلعب دورا هاما مع ريال مدريد، ويعلم تماما أن هذا هو الخيار الوحيد لانضمامه إلى إسبانيا، وحال تجاهله هذه المرة فسيعلم أن الفرصة أمامه باتت صعبة وسيتجه إلى المغرب