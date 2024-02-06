البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة تخص الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على مواقع الحوثيين

الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 96

اعتبر المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الأعمال غير القانونية التي يقدم عليها الحوثيون تزعزع استقرار المنطقة.



وقال رايدر في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إن القوات الأمريكية استهدفت مع حلفائها 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي.

وأضاف أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعلم أن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية.

ولفت إلى أنه من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرا.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أنه إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم.