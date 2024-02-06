البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة تخص الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على مواقع الحوثيين قبيلتي "الدماشقة وآل حفرين" في مأرب تصدران بياناً هاماً بشأن تحركات العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عاجل ..في اول تصريح له رئيس الحكومة الشرعية الجديد يتعهد بانهاء انقلاب الحوثيين ويدعو لشراكة إقليمية ودولية مع اليمن مصادر حكومية تكشف لـ مأرب برس حيثيات اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة وأبرز التحديات التي ستواجهه تحذيرات إيرانية عاجلة لقيادات الصف الاول للمليشيات الحوثية في اليمن مأرب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء د احمد عوض بن مبارك عاجل..قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وتعيين الاخير في هذا المنصب قاذفات B1 الأمريكية العملاقة في طريقها لتأديب المليشيات الحوثية في اليمن.. وضربات استباقية دكت قدرات الحوثيين البحرية على خلاف ادعاءات الحوثيين ..الكشف عن إصابات مباشرة وخسائر مؤثرة جراء الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا بثلاث محافظات يمنية إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة
اصدرت قبيلتي الدماشقة وآل حفرين" في محافظة مأرب اليوم الاثنين بياناً هاما بشأن تحركات العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت القبيلتان في بيانهما الذي وصل مأرب برس نسخة منه إنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها.
وأعلنتا في البيان التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
البيان أكد أيضا على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع.
وأكدتا القبيلتان في بيانهما وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذّرتا كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.