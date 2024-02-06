الثلاثاء 06 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اصدرت قبيلتي الدماشقة وآل حفرين" في محافظة مأرب اليوم الاثنين بياناً هاما بشأن تحركات العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.



وقالت القبيلتان في بيانهما الذي وصل مأرب برس نسخة منه إنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها.

وأعلنتا في البيان التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".

البيان أكد أيضا على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع.

وأكدتا القبيلتان في بيانهما وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذّرتا كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.