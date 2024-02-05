عاجل ..في اول تصريح له رئيس الحكومة الشرعية الجديد يتعهد بانهاء انقلاب الحوثيين ويدعو لشراكة إقليمية ودولية مع اليمن

الإثنين 05 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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في أول تصريح له عقب تعيينه رئيسا للحكومة الشرعية الجديدة عبر الدكتور " أحمد عوض بن مبارك " عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحه الثقة وإصدار قرار تعيينيه رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لليمن.

وأكد " بن مبارك " في منشور له على منصة أكس " رصده مأرب برس- على إصراره على تحقيق نتائج ملموسة في حياة اليمنيين وعلى انهاء انقلاب الحوثيين قائلا في هذا الصدد "اتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني، مدركا ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة وما قدمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة".

وقال رئيس الوزراء الجديد "ومن موقعي اليوم أهيب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي، واستنهض فيهم الحفاظ على تقاليد ادارة الدولة، واعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسوؤلية."

كما أكد "ان حكومة الجمهورية اليمنية ستعمل جاهدة من اجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الاقليمية والدولية والحرص على ان تكون اليمن شريكا في احلال السلام والامن.".

واختتم " بن مبارك " منشوره بتوجيه الشكر لسلفة الدكتور " معين عبد الملك " على ما "ماقدمه من خدمات لصالح الوطن والمواطن اليمني".