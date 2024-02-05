عاجل ..في اول تصريح له رئيس الحكومة الشرعية الجديد يتعهد بانهاء انقلاب الحوثيين ويدعو لشراكة إقليمية ودولية مع اليمن مصادر حكومية تكشف لـ مأرب برس حيثيات اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة وأبرز التحديات التي ستواجهه تحذيرات إيرانية عاجلة لقيادات الصف الاول للمليشيات الحوثية في اليمن مأرب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء د احمد عوض بن مبارك عاجل..قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وتعيين الاخير في هذا المنصب قاذفات B1 الأمريكية العملاقة في طريقها لتأديب المليشيات الحوثية في اليمن.. وضربات استباقية دكت قدرات الحوثيين البحرية على خلاف ادعاءات الحوثيين ..الكشف عن إصابات مباشرة وخسائر مؤثرة جراء الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا بثلاث محافظات يمنية إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة توكل كرمان: الحوثيون يدعون الله ليلا ونهارا ألا يتوقف إطلاق النار في غزة ..إنهم قلقون للغاية لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر تداعيات انهيار الريال تتفاقم.. دعوات لاضراب مرحلي بتعز وتهديدات بتصعيد غير مسبوق بعدن
في أول تصريح له عقب تعيينه رئيسا للحكومة الشرعية الجديدة عبر الدكتور " أحمد عوض بن مبارك " عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحه الثقة وإصدار قرار تعيينيه رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لليمن.
وأكد " بن مبارك " في منشور له على منصة أكس " رصده مأرب برس- على إصراره على تحقيق نتائج ملموسة في حياة اليمنيين وعلى انهاء انقلاب الحوثيين قائلا في هذا الصدد "اتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني، مدركا ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة وما قدمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة".
وقال رئيس الوزراء الجديد "ومن موقعي اليوم أهيب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي، واستنهض فيهم الحفاظ على تقاليد ادارة الدولة، واعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسوؤلية."
كما أكد "ان حكومة الجمهورية اليمنية ستعمل جاهدة من اجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الاقليمية والدولية والحرص على ان تكون اليمن شريكا في احلال السلام والامن.".
واختتم " بن مبارك " منشوره بتوجيه الشكر لسلفة الدكتور " معين عبد الملك " على ما "ماقدمه من خدمات لصالح الوطن والمواطن اليمني".