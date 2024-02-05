عاجل ..في اول تصريح له رئيس الحكومة الشرعية الجديد يتعهد بانهاء انقلاب الحوثيين ويدعو لشراكة إقليمية ودولية مع اليمن مصادر حكومية تكشف لـ مأرب برس حيثيات اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة وأبرز التحديات التي ستواجهه تحذيرات إيرانية عاجلة لقيادات الصف الاول للمليشيات الحوثية في اليمن مأرب برس ينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء د احمد عوض بن مبارك عاجل..قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وتعيين الاخير في هذا المنصب قاذفات B1 الأمريكية العملاقة في طريقها لتأديب المليشيات الحوثية في اليمن.. وضربات استباقية دكت قدرات الحوثيين البحرية على خلاف ادعاءات الحوثيين ..الكشف عن إصابات مباشرة وخسائر مؤثرة جراء الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا بثلاث محافظات يمنية إشادة رسمية بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووزارة الشؤون الاجتماعية تصفها بأنها مؤسسة رائدة توكل كرمان: الحوثيون يدعون الله ليلا ونهارا ألا يتوقف إطلاق النار في غزة ..إنهم قلقون للغاية لقد جلبت لهم مصالح لا أول لها ولا آخر تداعيات انهيار الريال تتفاقم.. دعوات لاضراب مرحلي بتعز وتهديدات بتصعيد غير مسبوق بعدن
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن حيثيات اختيار الدكتور " احمد عوض بن مبارك" رئيسا لمجلس الوزراء اليمني خلفا للدكتور " معين عبد الملك" وهو ما فاجأ الكثير من المراقبين وبخاصة ان التسريبات المتواصلة حول مداولات أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كانت تتجه لترجيح شخصية جنوبية أخرى متخصصة في الاقتصاد .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن اختيار الدكتور " بن مبارك" لرئاسة الحكومة الشرعية الجديدة جاء بناء على توافق معظم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الى جانب امتلاك "بن مبارك " لخبرة سياسية تراكمية حيث نجح في إدارة مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في العام 2013م واستمر لعشرة اشهر الى جانب انه يعد من الكوادر الجنوبية التي تحضي بتقدير واسع من قبل مختلف النخب في الجنوب وتمتلك علاقات واسعة مع مجتمع المانحين .
وأشارت المصادر إلى أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة اليمنية الجديد في مستهل ممارسته لمهامه في قيادة المنظومة الحكومية حيث سيكون عليه البدء على الفور في إيجاد معالجات لوقف انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة الجديدة الى جانب التحديات المتمثلة في حشد الدعم والتأييد لتوجهات الشرعية لاستعادة السيطرة على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهو ما يعد احد ابرز الأولويات الملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة.